El motivo por el que José Juan Macías no llegó a Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Después de que José Luis Higuera, ex director general de Chivas confirmó en sus redes sociales que la salida de José Juan Macías a León en su momento no fue una decisión suya e incluso asegurara que pudo llegar a Cruz Azul, se ha dado a conocer el motivo por el que JJ no fue ‘’cementero’’.

No fue mi decisión, varios involucrados sobre todo los responsables deportivos. Yo apoye la propuesta. Lo de Zacatepec nunca fue verdad eso si te lo digo. Inclusive pudo haber ido a Cruz Azul pero no confirmo en el tiempo que le correspondía. https://t.co/FWo0THvMSd — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) January 4, 2020

Según informó el diario RÉCORD, los celestes querían contar con Macías para las fuerzas básicas y no para el primer equipo.

Aunque el atacante de Chivas estaba dispuesto a integrarse primero a la sub 20 ya que confiaba que en un futuro no muy lejano Pedro Caixinha (director técnico en ese entonces de Cruz Azul) lo iba a considerar para el primer equipo, la directiva de ‘’La Máquina’’ finalmente perdió entusiasmo en ficharlo.

El motivo fue porque Macías tenía un contrato de jugador de primera división y no el de un futbolista de fuerzas básicas.