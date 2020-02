Erick Gutiérrez aseguró que su llegada al PSV no ha sido lo que esperaba

CIUDAD DE MÉXICO, México.- En entrevista exclusiva para TUDN, Erick Gutiérrez describió a detalle lo que ha sido su llegada al futbol holandés con el PSV, donde pese a ya estar un par de años con el equipo, no ha logrado convertirse en un titular indiscutible.

El ex jugador de Pachuca reconoció que ha sido difícil estar en Europa y pese a esto sigue luchando para ganarse un lugar.

«Mi llegada ha sido muy complicada, pero sigo luchando, trabajando, no ha sido lo que esperé, ya voy a cumplir dos años acá y sigo intentando ganarme un lugar, se que ahora el equipo no vive un buen momento»

Gutiérrez reveló que estuvo cerca de salir de los ‘’granjeros’’ pero finalmente decidió quedarse, le gustaría tener más confianza de su entrenador para poder demostrarse ya que con pocos minutos no considera fácil mostrar su talento.

«Con lo que he jugado en México creo que pueden ayudar, pero la confianza que te da el director técnico también tiene que ver mucho y yo no corrí con tanta suerte, llegué a un equipo donde ya estaba avanzado el torneo, estuve a punto de salir, pero decidí quedarme, se que puedo dar más, pero es dificil el no jugar, pues no puedes demostrar nada»

