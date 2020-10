Anuncia Carlos Rodríguez que dio positivo a coronavirus

MONTERREY, Nuevo León.- Carlos Rodríguez anunció mediante sus redes sociales que no ha podido realizar el viaje a Holanda para los compromisos de la Selección Mexicana debido a que dio positivo a un examen de COVID-19.

Charly aclaró que es asintomático y que se encuentra aislado cumpliendo los protocolos y por último le deseo mucho éxito al ‘Tri‘.

Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones 🙏🏽🇲🇽

— Carlos Rodriguez (@CharlyRdz29) October 6, 2020