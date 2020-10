El motivo por el que Jesús ‘’Tecatito’’ Corona no salió del FC Porto

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Pese a su gran temporada 2019-20 con el FC Porto, Jesús »Tecatito» Corona no pudo encontrar nuevo equipo a pesar de haber sido vinculado con clubes como el Inter Milán, Sevilla, Chelsea y FC Barcelona.

El periodista Martín del Palacio Langer reveló los tres motivos principales por los que el canterano del Monterrey se quedó con el conjunto luso. El principal es porque no tiene pasaporte comunitario, situación fundamental en ligas como las de Italia y España. Otra razón es porque en junio concluye su vínculo con los dragones y podría llegar como agente libre a otro club.

Por último, Porto tiene un grupo asequible en la Champions League y si logran clasificar a la segunda ronda, el club ganaría alrededor de 20 millones de euros y si esto sucede estarían dispuestos a vender a Corona en enero por 10 millones, sacando los 30 en total que buscaban por él.

Leo que preguntan por qué Tecatito no fue transferido. La respuesta es bastante clara. El Porto no lo quería dejar ir si no fuera por la cláusula, 30 millones de euros. En un mercado deprimido por el COVID, eso estaba complicado, pero además se suman otros tres factores.

— Martín del Palacio Langer (@martindelp) October 5, 2020