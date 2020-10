Pablo Guede, el culpable del conato de bronca entre Chivas y Xolos

GUADALAJARA, Jalisco.- Una de las imágenes que más llamó la atención en el partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Guard1anes 2020 entre Chivas y Tijuana fue el conato de bronca entre el cuerpo técnico del Guadalajara y Pablo Guede.

De acuerdo con información de David Medrano en su columna del diario RÉCORD, todo comenzó cuando Víctor Manuel Vucetich le reclamó en voz alta al árbitro que revisara el VAR por una falta sobre José Juan Vázquez, Guede le respondió que se calle porque según él, los rojiblancos son el equipo más favorecido por el VAR en la liga.

Estas palabras causaron la furia de Milton Graniolatti, preparador físico de los tapatíos, que fue a reclamarle que respete a las instituciones y la respuesta de Guede fue que no lo conoce y que no existe en el mundo del futbol.

La discusión entre Graniolatti y Guede continuó al mismo tiempo y Milton le recordó que en la Copa del Mundo de Alemania 2006 estuvo con México como preparador físico. Incluso los jugadores tuvieron que meterse para separarlos.

Guede should strongly consider picking a fight with someone his own size. #LigaMXEng pic.twitter.com/qX2XOdHeae

— GOALTECA (@goalteca) October 5, 2020