Hugo González no sabe con certeza si regresará a Rayados

MONTERREY, Nuevo León.- Aunque su carta pertenece al Monterrey, Hugo González no sabe por certeza que volverá a Rayados para el siguiente torneo.

El guardameta que actualmente milita con Necaxa habló en exclusiva para Fox Sports Radio, donde aseguró que en teoría debería volver al cuadro ‘’albiazul’’ pero en el futbol mexicano nunca se sabe.

“Yo tengo contrato, renové. Lo que supone que tiene que pasar es que regrese (a Monterrey). Pero en el futbol mexicano cualquier cosa puede pasar, todo el mundo lo sabe.’’

La intención del arquero potosino es volver al conjunto regiomontano y en la parte contractual se encuentra tranquilo ya que recientemente renovó.

“La idea es regresar, sin embargo, hasta que no termine mi contrato y ya esté en Monterrey no podría decir que es un hecho. De la parte contractual estoy tranquilo, porque renové, pero por el otro lado no lo sé. Esto se está alargando”

"YO DIJE QUE RENOVÉ Y SE SUPONE QUE DEBERÍA REGRESAR, PERO EN EL FUTBOL MEXICANO TODO PUEDE PASAR" #FSRadioEnCasa @hugo_gonzalez1 aclaró la situación actual con Rayados "Ya no le voy a contar nada a @ruubenrod" 😅

