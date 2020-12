‘’Fuera Siboldi’’ tendencia tras remontada de Pumas a Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La afición de Cruz Azul se encuentra sumamente molesta luego de que Pumas les remontara el 4-0 que consiguieron en las semifinales de ida del Guard1anes 2020 y su equipo se quedó fuera de la gran final.

En las redes sociales, la palabra ‘’Siboldi’’ se hizo tendencia donde la gran mayoría de mensajes son de fanáticos cementeros exigiendo su salida del equipo.

Varios aficionados quieren fuera al timonel uruguayo ya que consideran que es responsable de lo que sucedió.

Aquí algunas reacciones:

No te queremos timorato Siboldi, fuera tu y Corona.

QUE MIERDA!! @CruzAzulCD

Desde que tengo memoria he seguido estos colores, he defendido el escudo!!

Lo menos que merecemos como afición es una maldita alegria!!

Amo a este club!!

Pero ellos no merecen nuestro apoyo incondicional!#fuerasiboldi

— Alberto Sanchez lopez (@Alberto96263688) December 7, 2020