Paul Pogba decidido a salir del Manchester United

MANCHESTER, Reino Unido.- El representante de Paul Pogba, Mino Raiola declaró que el mediocampista francés ha decidido salir del Manchester United.

»Puedo decir que se ha acabado Paul Pogba en el Manchester United. Paul es infeliz en el Man United ya que no puede expresarse en la manera que le gustaría y en la que se espera de él. Paul necesita un nuevo equipo, un cambio de aires. Tiene contrato que expira en el verano de 2022.»

Mino dejó en claro que la intención de Pogba no es renovar su contrato por lo que lo mejor sería dejarlo ir en el próximo mercado de verano.

