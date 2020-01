Paolo Goltz, ex jugador del América llegaría al Gimnasia de Diego Armando Maradona

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Paolo Goltz llegaría al Gimnasia y Esgrima de La Plata dirigido por el histórico Diego Armando Maradona.

El ex defensor del América no entró en planes de Boca Juniors para el siguiente semestre futbolístico, el entrenador en turno Miguel Ángel Russo no cuenta con él.

Goltz ha jugado 38 partidos con los xeneizes desde su llegada al conjunto argentino, donde llegó proveniente de las Águilas.