Matías Alustiza no se cierra a volver a Pumas

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Pese a sus 35 años de edad, Matías Alustiza no descarta volver a Pumas en un futuro.

En entrevista exclusiva con César Luis Merlo en una transmisión en vivo en Instagram, el atacante argentino aseguró que disfrutó mucho su etapa en el conjunto universitario y que volver sería algo muy lindo.

“El momento en que me tocó irme la gente me despidió muy bien, dejé muchos amigos en el club, fue un lindo paso por Pumas. Tienen un gran entrenador, un gran equipo, Pumas es de los más grandes de México, sería muy lindo (volver), pero uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana”

De igual forma, el ‘’Chavo’’ elogió a la afición de Pumas asegurando que siempre lo trataron de maravilla.

“La afición de Pumas me trató muy bien, me sorprendió, una afición linda, noble, seguidora. La cancha de Pumas no tiene ninguna protección así que si llovía se mojaban todos, si había mucho sol se recagaban de calor y si hacía frío se morían de frío, la gente acompañaba mucho”

Cargando...