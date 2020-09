Antoine Griezmann sería el objetivo de tres clubes de la Premier League

BARCELONA.- Hay mucha incertidumbre dentro del FC Barcelona y el futuro de algunos de sus jugadores, uno de ellos es Antoine Griezmann que aunque entraría en planes del nuevo entrenador Ronald Koeman, es el objetivo de tres clubes de la Premier League.

De acuerdo con información de Daily Mail, el campeón del mundo en Rusia 2018 estaría en la órbita del Manchester United, Arsenal y el Liverpool.

La salida del »Gringuito» del cuadro culé sería complicada ya que Koeman lo ve como una pieza clave en el nuevo proyecto del club.

Liverpool, Manchester United and Arsenal are all considering making bids for Griezmann, claims the Daily Mail 👀

How would the Frenchman go in the Premier League? 🧐 pic.twitter.com/b38agnV9ep

— Goal (@goal) September 6, 2020