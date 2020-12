Chivas buscaría fichaje de Elías Hernández

GUADALAJARA, Jalisco.- Elías Hernández sería candidato a salir del Cruz Azul de cara al Clausura 2021 luego de que ha dejado de ser un titular indiscutible y un equipo que quisiera aprovechar para ficharlo son las Chivas.

De acuerdo con información del portal MedioTiempo, el cuadro rojiblanco iría en una ocasión más por el ‘’Patrullero’’.

Aunque los cementeros no cederían tan fácilmente al ex jugador de León, no estarían cerrados a que si llega una buena oferta por sus servicios, dejarlo ir.

