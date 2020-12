Milton Caraglio dispuesto a salir del Cruz Azul ante poca actividad

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El atacante de Cruz Azul, Milton Caraglio dejó en claro que si el entrenador, Robert Dante Siboldi, sigue sin contar con él, va a preferir salir de la institución.

El delantero argentino dejó en claro que su intención es tener minutos y que no le gusta cobrar sin tener actividad.

“El club y muchos aficionados confiaron en mí y veo que el entrenador en mí no confía, a pesar de haber sido Subcampeón de goleo y haber logrado tres títulos. Yo si no soy tenido en cuenta prefiero irme, porque a mí cobrar y estar sentado no me interesa. A mí me gusta jugar, me gusta ganar y me gusta correr los riesgos que implica jugar al futbol. Mirarlo desde afuera, no es lo mío» habría declarado el ex jugador de Xolos a su entorno según el diario RÉCORD.

