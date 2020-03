‘’No me voy a bajar del barco por ningún motivo’’ Rafael Puente Jr tras derrota en el Clásico Tapatío (VIDEO)

GUADALAJARA, Jalisco.- Tras la derrota del Atlas 1-2 ante Chivas ayer en el Clásico Tapatío, el entrenador de los ‘’rojiblancos’’ Rafael Puente Jr salió a dar la cara.

Pese a su pésima racha de cinco derrotas en cinco partido dirigidos, el ex entrenador de Lobos BUAP aseguró que sigue trabajando duro y que no se rendirá.

«No me voy a bajar del barco por ningún motivo. Rendirse, jamás y yo nunca me rindo ni me rendiré»

Aquí mi precisión a Rafael Puente técnico de @Atlas y su repuesta sobre “jugar a lo Atlas” pic.twitter.com/BpPW8XOBLV — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) March 8, 2020

El siguiente juego de los »zorros» será ante el Toluca como visitantes en la jornada 10 del Clausura 2020, donde Rafael buscará su primer triunfo frente al conjunto de Jalisco.

