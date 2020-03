Norma Palafox explotó tras acoso verbal recibido por su físico en los estadios

GUADALAJARA, Jalisco.- Norma Palafox habló en exclusiva para el diario AS, donde lamentó todo el acoso verbal que recibe en los estadios por su físico.

La delantera de Chivas Femenil aseguró que no se puede agachar para acomodarse una espinillera porque rápidamente le hacen comentarios que la incomodan.

De igual forma, Palafox descartó que utilizará un short más grande ya que eso le impedirá estar cómoda.

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedas ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos. Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”

Por último, Palafox dejó en claro que no es la única futbolista que vive estas situaciones y también hay mujeres que sufren esto.

“No me puedo meter en la cabeza de todos a cambiarles un poquito el chip. Quiero ser futbolista, no estoy para ser modelo, si hubiera sido modelo no estaría aquí todos los días bajo el sol queriendo hacer cosas, se presentan algunas situaciones, pero yo quiero lograrme como futbolista; soy sincera, me duele porque no nada más soy yo, hay muchas mujeres y no nada más en el futbol, trato de sobrellevarlo”

