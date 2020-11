André Pierre Gignac arremetió contra el VAR por no revisar jugada de gol ante Atlas

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Tras el empate de ayer entre Tigres y Atlas 1-1 en la jornada 17 del Guard1anes 2020, André Pierre Gignac, atacante francés externó su molestia con el arbitraje en su Twitter.

El ex jugador del Olympique de Marsella aclaró que no busca justificarse por el resultado que no les favoreció a los felinos pero confirmó que hubo una jugada que era el 2-0 para ellos y que le sorprende que ni siquiera fue revisada en el VAR.

No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. Por qué no revisaron el Var? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite! @LigaBBVAMX @CArbitrosMX Pónganse las🔋(nosotros también🙄) pic.twitter.com/mB1ixp5HKs — Gignac Andre-pierre (@10APG) November 8, 2020



Tras esta polémica acción, los rojinegros empataron al minuto 94 mediante un tanto de Germán Conti.

