Luca Martínez Dupuy, el atacante argentino-mexicano que desea jugar para la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El atacante argentino de 19 años de edad que actualmente milita en el Rosario Central, Luca Martínez Dupay admitió que es un sueño suyo poder representar a la Selección Mexicana.

Luca nació en México en 2001 mientras su padre Nahuel Martínez era futbolista en la Liga MX.

«Sin duda, obvio, apenas me llamen el sí mío ya está desde ahora. Voy a esperar si Dios quiere el llamado y apenas me llamen me tomo un vuelo para México. Me pone muy contento imaginar solo eso»

Martínez no pudo ocultar el cariño que tiene por el país azteca, asegurando que tienen muchas amistades allá.

«Mi viejo estuvo 8 años allá. Cuando nace mi hermana se le termina el contrato y nos volvimos para la Argentina, pero dejó muchas amistades. No hemos vuelto como familia, pero mi papá acaba de ir a un juego de leyendas

