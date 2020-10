Miguel Layún quisiera ver a Jesús ‘’Tecatito’’ Corona en el Real Madrid

MONTERREY, Nuevo León.- Tras la destacada actuación de Jesús Corona ayer ante Holanda en la victoria de la Selección Mexicana 0-1, el ‘’Tecatito’’ recibió varios elogios en redes sociales.

Miguel Layún, lateral del Monterrey, aceptó mediante sus redes sociales que le gustaría ver a Corona en el Real Madrid.

De igual forma, el ex jugador del América le contestó a David Faitelson de ESPN, asegurando que el motivo por el que ningún club de Europa pagó su salida del FC Porto es porque es mexicano.

Porque no tiene otra nacionalidad! Vale el precio que quieran ponerle, no conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como el!! O me equivoco en mi percepción ???

