‘’Siento que José Luis Higuera se ‘metió’ dinero’’ Míchel Vázquez

GUADALAJARA, Jalisco.- El ex jugador de Chivas, Míchel Vázquez habló sobre su pasado en el Guadalajara para la cuenta de Instagram ‘’Historia Chivas’’.

Vázquez aseguró que el ex directivo del »Rebaño Sagrado» José Luis Higuera se quedó con dinero de unos premios económicos que corresponden a los jugadores.

«Seguí hablando con Higuera después de ello y le dije: me están robando. Un jugador no puede estar por encima de la directiva y si sabes que están las cosas mal puedes corregir eso»

«Hizo como que la virgen le hablara y siento que se metió dinero de ahí, porque no eran 10 pesos. El quedaba mejor si se hacía todo bien»

Vázquez lamentó que fue acusado de ser ‘’hablador o chismoso’’ ya que esto le ha afectado para conseguir equipos, pese a que el no filtró ninguna conversación.

«Tenía mis argumentos en ese momento. Veo comentarios que dicen que yo fui el hablador o chismoso y me afectó con otros equipos, porque tenía dos ofertas y me afectó, porque no lo vieron bien. Vieron que estaba en el ojo del huracán, cuando en realidad de mí no salieron esos chats»

Cargando...