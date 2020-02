En América no estarían dispuestos a darle una segunda oportunidad a Roger Martínez

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Roger Martínez sabe que se equivocó con ciertas actitudes que mostró en su paso por el América y está arrepentido de ello, su intención es volver a tener minutos con los de Coapa.

Fue el jueves pasado en entrevista exclusiva con Fox Sports cuando dejó en claro que el quiere seguir jugando con los ‘’azulcremas’’ e incluso ofreció una disculpa.

“No es mi intención para nada negar jugar en el club, quien no va a estar contento en el club más grande México, he ganado tres títulos en un año y medio que es el tiempo que llevo y si se mal interpretó les ofrezco una disculpa, porque yo estoy muy a gusto y contento con mis compañeros y Cuerpo Técnico. Este club me dio la oportunidad de volver a mi Selección.’’

De acuerdo con información del diario RÉCORD, los altos mandos del conjunto capitalino han pedido que el ex jugador del Villarreal no juegue más con el América.

