Raúl Jiménez reveló que será papá

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Raúl Jiménez anunció mediante sus redes sociales que su esposa Daniela Basso está embarazada y será padre por primera vez.

Este 13 de febrero Raúl y Daniela contarán en exclusiva para la revista ‘’Hello!’’ los detalles de cómo se enteraron.

We are pregnant 😍😍😍 @danielabassom

Life can not be better.

We are excited, nervous and anxious to tell you everything with our friends @hellomag pic.twitter.com/teXkL95vi9

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) February 9, 2020