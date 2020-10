Paul Pogba admitió que sería un sueño jugar en el Real Madrid

MADRID, España.- Paul Pogba, mediocampista del Manchester United que ha sido vinculado con el Real Madrid en más de una ocasión habló sobre esta posibilidad.

El centrocampista francés aceptó que sería un sueño para él jugar con los merengues y no descarta llegar algún día a ese club.

«¿Zidane? Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día.’’

De igual forma, el ex jugador de la Juventus reveló que no ha tenido contacto con la directiva de los Red Devils para ver su posible renovación de contrato.

«No he hablado con Ed Woodward (vice presidente ejecutivo del Manchester United). No hemos hablado de renovación. Ahora estoy aquí y solo pienso en volver a mi mejor forma. Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quizá proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada y no puedo hablar de algo que desconozco. Pienso sobre todo en mí, en volver a disfrutar».

