Demanda Canelo Álvarez a DAZN y a Golden Boy Promotions

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Saúl »Canelo» Álvarez tendrá una batalla legal tras haber demandado a DAZN y Golden Boy Promotions en la Corte de California por incumplir su contrato.

El »Canelo» no ha peleado debido a que no llega a un acuerdo con su promotora y con DAZN porque no está dispuesto a reducir sus ganancias como le ha propuesto la empresa de streaming debido a las pérdidas a causa del COVID-19.

Cabe destacar que Saúl firmó en octubre de 2018 con DAZN por 365 millones de dólares garantizados por 11 peleas en 5 años, lo que le daría un total de 33 millones por combate.

