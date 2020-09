Jugadores de Costa Rica no quieren viajar a México por pandemia

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Peligra el partido entre Costa Rica y la Selección Mexicana este 30 de septiembre en el Estadio Azteca ya que hay futbolistas ticos que no quieren viajar a México por la pandemia.

De acuerdo con información de Rúben Rodríguez en su columna del diario RÉCORD, los ticos no tienen garantías de viajar y algunos ya externaron que no quieren ir por la situación sanitaria que se vive en territorio azteca.

Cabe destacar que para los juegos que el »Tri» tiene en Ámsterdam donde estarían jugando ante Holanda y Nueva Zelanda, el país sede no le ha dado permiso al conjunto nacional para viajar y mientras no reciban autorización no podrán hacer algo al respecto.

