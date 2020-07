Acusan a David Villa de hostigamiento sexual

NUEVA YORK.- Continúan los problemas de acoso sexual en el mundo del deporte. Ahora, este complejo inconveniente radica en la MLS, dentro de las entrañas del New York City FC, en donde una trabajadora llamada “Skyler B” hizo una denuncia pública en contra del exfutbolista, David Villa, quien según ella, no es más que el responsable de tocarla sin su consentimiento.

«Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando obtuve unas prácticas. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba cada día y mis jefes pensaban que era un gran material cómico (…) Garantizo que si alguien mencionara mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre, raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre», señaló la mujer.

Después de esto, Villa envió un comunicado a Yahoo! Sports, en el cual negó rotundamente la acusación de “Skyler”.

“Hasta ahora no he tenido ninguna comunicación directa sobre este tema, ni de Skyler B ni del club. No había oído nada del club sobre estas vagas acusaciones ni de nadie más hasta que no fueron publicadas el pasado fin de semana. Por supuesto, cooperaré completamente ya que esta acusación general también apela directamente al club. Repito, estas acusaciones son completamente falsas. Jugué cuatro años para el New York City y siempre sentí un extraordinario respeto por parte de todos sus trabajadores”, expuso el Campeón del Mundo en Sudáfrica 2010.

I thought I was getting the opportunity of a life time when I got that internship. What I got was David Villa touching me every fucking day and my bosses thinking it was great comedic material. Women brave enough to tell their stories this loudly are my heroes. Someday.

— Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020