Acusan a Sebastián Villa de violencia intrafamiliar

ARGENTINA.- Vuelve el futbol a ser sacudido con un tema de violencia a la mujer. Ahora sucedió en Argentina con el delantero del Boca Juniors, Sebastián Villa, cuya pareja sentimental, Daniela Cortés, denunció de haber sido el causante de su maltrato físico mostrado en redes sociales.

Además de las fotografías, la mujer escribió un texto en donde se dijo estar amenazada tanto ella como su familia por el propio colombiano, quien desde hace dos años ha tenido ese tipo de arranques en contra de ella.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó!», escribió en primera instancia.

«Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única». Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia, llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad, haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro. Hago esto por miedo porque este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra. Yo solo les pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija, es lo único que necesito en estos momentos. Ya no aguanto más, me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia porque él es capaz de hacer cualquier cosa, no saben la clase de hombre que es”, añadió.

Horas más tarde, Sebastián Villa entró en su defensa y se dijo no estar en su casa, desconociendo la acusación de Daniela.

“A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi sobrinita, mi primita, tengo mujeres en mi familia”, expresó. “Aclararles de que no estoy en mi casa y no sé con qué intenciones se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con la persona indicada”, narró en sus redes sociales.

De acuerdo con la agencia NA, en Boca Juniors ya están enterados de la situación y trabajarán para encontrar el fondo del meollo. Además, algunos otros medios adelantaron que no dudarían en darle salida de la institución si encuentran culpabilidad en su elemento.

