Acusan de abuso sexual a Matt Riddle

ESTADOS UNIDOS.- Durante las últimas horas ha salido a la luz un movimiento en redes sociales llamado ‘Speaking Out’, el cual está siendo utilizado por varias personalidades que supuestamente sufrieron algún tipo de abuso por parte de luchadores de WWE y de algunas otras empresas.

Uno de los más nombrados ha sido Matt Riddle, superestrella que recién fue ascendido de NXT a Smackdown y que según la luchadora y modelo Candy Cartwright, fue su abusador en el año 2018, durante un viaje de trabajo.

incredibly uncomfortable in that setting ) When I said no, he grabbed me by my throat, choked me and said “what if I just made you?” I ended up giving him oral sex (praying someone wouldn’t wake up) to get out of having intercourse with him. It was incredibly humiliating.

— Candy Cartwright (@CandyCartwright) June 19, 2020