Adiós al Ascenso MX

MÉXICO.- La novela del Ascenso MX llegó a su fin. Esta tarde, en una conferencia de prensa virtual, el presidente de la Liga MX Enrique Bonilla, decretó la abolición de la Segunda Categoría del Futbol Mexicano, misma que terminará en convertirse por una Liga de Desarrollo.

Con esto y debido a la contingencia del COVID-19, el Clausura 2020 del Ascenso MX queda oficialmente cancelado y no habrá campeón a pesar de que el pasado Apertura 2019 Alebrijes de Oaxaca levantara el título del primer semestre de la competencia.

Este nuevo formato del cual será partícipe la categoría inferior a la Primera División aún no está claro y se espera que se defina en los próximos días. No obstante, lo que es una realidad es que no habrá ascenso ni descenso de clubes durante las próximas cinco temporadas, a cambio de ello, cada club que pertenezca a la nueva liga será acreedor a 20 millones de pesos anuales, mismos que saldrán de los bolsillos de los equipos con peores números porcentuales de la Liga MX.

Otra de las novedades que relucieron en la conferencia de Bonilla fue la eliminación de la Regla de Menores de la Liga MX, misma que ya no existirá a partir del próximo Apertura 2021. A su vez, también se buscará la manera de que exista un tope salarial y en donde ningún equipo podrá gastar más allá de los ingresos obtenidos.

Lo anterior fue posible gracias a la aprobación mayoritaria de los dueños del balompié mexicano, de acuerdo con Récord, los equipos que estuvieron a favor del cambio fueron Atlas y Santos (Grupo Orlegi), América, Juárez FC, Morelia, Puebla, Atlético San Luis, Tijuana y Querétaro (Caliente) y Toluca.

Por su parte, Cruz Azul, Guadalajara, León y Pachuca, Monterrey, Necaxa, Pumas, Tigres votaron en contra de lo anterior.

Liga MX, La Asamblea de Dueños votó 8 a 7 a favor del nuevo proyecto en el Ascenso MX: Nace la ‘LIGA DE EXPANSIÓN’.

Comienza una nueva era. Las reglas no están definidas, adoptarán algunas de la Liga de Talentos y otras sugeridas por propietarios del Ascenso.@record_mexico — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 17, 2020

