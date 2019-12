Adiós rumores; Jonathan Orozco renueva con Santos

Jonathan Orozco le puso un punto final a los rumores que avisaban su salida de Santos Laguna con la ampliación de dos años más de contrato a la que ha sido sujeto este miércoles.

A través e sus cuentas oficiales, los Guerreros notificaron la noticia que alegró a la fanaticada albiverde.

Feliz de renovar con @ClubSantos

Gracias a la institución por creer en mi como persona y futbolista, ahora como capitán.

Seguiré trabajando al 100 para cumplir el objetivo de obtener la séptima.

💪🏻🇳🇬 pic.twitter.com/7RLBlilWS4 — Jonathan Orozco (@jona_orozco) December 18, 2019

“Muy contento, ya veníamos platicando esto con la directiva y estoy muy feliz en la ciudad y con el equipo. La verdad es que la responsabilidad que me dieron de ser capitán la he afrontado de la mejor manera posible. Me siento en plenitud y con las ganas de seguir haciendo las cosas bien”, dijo Orozco en entrevista para el Club.

‘Jona’ llegó a la Comarca en el año del 2017 y un par de temporadas después logró levantar el título del Clausura 2018, campeonato que significó ser el sexto en la historia de Santos Laguna.