Adrián Chávez no ve como Clásico el Pumas-América

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de ser considerado uno de los partidos más candentes del futbol mexicano, para Adrián Chávez, exjugador profesional, el Pumas-América no merece ser adornado bajo el mote de ‘Clásico’, pues el partido en sí, no reúne los decibeles de pasión que dicho escenario necesita.

«Yo la verdad por la experiencia que tengo en este tipo de partidos, la realidad es que no lo veo como un Clásico.

«Tuve la fortuna de jugador con los dos equipos y en nuestra época se hizo una rivalidad porque América y Pumas luchaban por demostrar qué equipo tenía una mejor cantera( …) y creo que ha venido a menos en los últimos años; actualmente ya no se viven como antes» , comentó el capitalino para Marca Claro.

Siguiente partido:

Pumas vs América 🦅

🗓️ | Viernes 6 de marzo

🕐 | 20:00 horas

🏟 | Olímpico Universitario

J9⃣ | #Clausura2020 pic.twitter.com/ujMjaoDseE — Club América (@ClubAmerica) March 1, 2020

En su etapa de futbolista, Chávez jugó tanto para América como para Pumas y debido a ello, la fanaticada universitaria no lo recordaba de buena manera, llegando al punto de agredirlo físicamente en pleno Estadio Olímpico Universitario. Con el pasar de los años, parece que ese sentimiento de enojo despareció.

¡No faltes a nuestro partido contra el América! 🎟️ Adquiere tus boletos en Planta Baja, Palomar y Palomar Goya a través del sistema @Ticketmaster_Me https://t.co/mXkYexFXYY 👈#SoyDePumas pic.twitter.com/7uFQ3ximgz — PUMAS (@PumasMX) March 3, 2020

«Una vez en CU me descalabraron. Tuve que amagar en varias ocasiones a unos aficionados de Pumas que no me dejaban entrar al vestidor. Cuando me decidí, recuerdo que me aventaron un pedazo de butaca. (Ahora) he ido a ver partidos en CU y no tuve problemas, incluso la gente de Pumas me saluda», terminó el guardameta.

Cargando...