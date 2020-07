Aficionado al América celebró título del Cruz Azul en honor a su hija fallecida

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbol suele regalarnos historias conmovedoras sin importar el equipo, competencia o partido que se juegue. Anoche, en la Final de la Copa GNP por México, no fue la excepción.

Terminado el partido Cruz Azul-Chivas y declarándose campeón el cuadro capitalino, en el Ángel de la Independencia se pudo ver a un aficionado festejando el momento con una camiseta del reciente monarca del minitorneo. Cuando lo entrevistaron, resultó que el hombre de nombre Miguel Ángel García, no le iba precisamente al Azul, pues todo se trató de una promesa que le hizo a su hija fallecida.

“Fui el primer aficionado entre comillas del Cruz Azul porque yo soy americanista, pero mi hija que en gloria esté, le hice la promesa en vida de que cuando Cruz Azul fuera campeón yo estaría ahí para festejar y aquí estoy”, dijo a ESTO.

“Le hice esta promesa hace ocho años, ella falleció el 9 de marzo de 2012, tenía 18 años, falleció de cáncer, fue una guerrera que luchó. Le dio cáncer a los 15 y lo venció, pero a los tres años regresó más fuerte y ella quería tener calidad de vida, no cantidad, ya no quiso pelear, sus últimos momentos me pidió cinco promesas, ya le cumplí tres y con esta ya le cumplí cuatro”, confesó el conmovido padre.

Miguel Ángel Garcia le prometió a su hija fallecida celebrar un campeonato de Cruz Azul en el Ángel de la Independencia… ¡Hoy pudo cumplir la promesa! 👉🏻 https://t.co/nXjjhzFZng pic.twitter.com/N67Yt5XRj1 — Esto en Línea (@estoenlinea) July 20, 2020

Otra de las promesas que García se encontraba haciéndole a su hija es la de comprar, año con año, las camisetas que el Cruz Azul vaya presentando, esto hasta que un trofeo llegara a las instalaciones de La Noria.

“Yo siempre le fui al América, mi hija vivía en Iztapalapa y ahí la mayoría creo que le van a Cruz Azul, entonces es por eso que ella siempre le fue a Cruz Azul, a lo mejor le gustaba también por el conejito. Cuando creció y a veces perdían yo le decía que le debía ser fiel a su equipo, no debía cambiar, eso fue como ella fue creciendo con el Cruz Azul”, finalizó.

