Aficionado del Betis lanzó insultos a Guido Rodríguez

ESPAÑA.- El Real Betis ha sido una de las grandes decepciones de LaLiga en España. Durante toda la temporada figuró de gran inestabilidad y a partir de la reanudación, los resultados han estado empeorando.

Cuerpo Técnico y jugadores han sido severamente criticados por su afición y para muestra un botón. El mediocampista, Guido Rodríguez, conocido por su gran paso en el Club América, fue entorpecido en las calles por un aficionado del Betis, quien muy molesto le recriminó su desempeño en el terreno de juego.

“Vete ya para Argentina, que es lo que tienes que hacer, mi alma. No vales ni para comer pipas, no pierdas balones. Me das tu camiseta y juego mejor que tú, ¿no te da vergüenza?”, fueron parte de los insultos lanzados por el seguidor a un Guido que siguió su camino.

“Vete ya para Argentina” Los aficionados del Betis se encuentran muy molestos con su equipo; Guido Rodríguez se llevó muchos insultos.pic.twitter.com/js7yiRU0OR — Luis Garza (@l_garza21) July 2, 2020

Recientemente, el Real Betis despidió a su técnico Joan Francesc Ferrer y tras el regreso de las actividades ha disputado seis juegos, de los cuales ha perdido cinco y triunfado en uno. Se encuentran ubicados en el lugar 13 con 37 puntos, fuera de toda posibilidad de pelear por puestos europeos.

En tanto, Rodríguez que costó 8 millones de euros al Betis ha recibido un poco más de minutos con respecto a sus primeras jornadas. En su último partido ante el Villarreal jugó un total de 87’ y recibió una tarjeta amarilla.

