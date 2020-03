Aficionados al Galaxy tunden de críticas al ‘Chicharito’

LOS ANGELES, Estados Unidos.- El arranque de la temporada 2020 para el LA Galaxy no ha comenzado de buena manera. Un empate ante Houston Dynamo y una derrota en casa frente al Vancouver Whitecaps lo han mandado rápidamente a los últimos lugares de la Conferencia Oeste.

La afición a dicho club suele ser una de las más exigentes de toda la Liga y como era de esperarse, las críticas no han faltado. Uno de los más señalados es Javier Hernández, delantero que llegó procedente del Sevilla y que rápidamente ilusionó a los fans de LA, quienes conocían de su calidad y capacidad goleadora.

Lamentablemente para el ‘Chícharo’, las cosas no han comenzado como se esperaban, pues en 180 minutos no ha hecho un solo gol y no solo eso, pues ha colaborado muy poco en el estilo de juego que pretende el DT Guillermo Barros Schelotto.

A través de las redes sociales se puede leer el enojo de cierto sector de la fanaticada al conjunto pionero de la MLS, quien reclama a Hernández de su escasa productividad en estos primeros dos partidos del año y también su constante participación en shows televisivos, los cuales creen que han desconcentrado al ariete.

“Chicharito sigue siendo un fantasma”; “El niño del video hizo más en los primeros tres segundos que el número 14 en 180 minutos”; esos son tan solo dos de los tantos comentarios de inconformidad hacia el seleccionado azteca.

Chicharito is still a ghost! — John (@johnsoccerfan) March 8, 2020

The kid did more than ch14 in 2 games — Panzer (@HannsOsegueda) March 8, 2020

In the 1st 3 seconds this kid has done more work than #14 has in 180 min. — roberto hurtado (@rohurt) March 8, 2020

Chicharito trying to score pic.twitter.com/nmdGZholIm — ClaudioG18 (@G18Claudio) March 8, 2020

La presión aumenta para el ‘Chicharito‘, pues sus compatriotas que también militan en la MLS como Carlos Vela, Alan Pulido y Rodolfo Pizarro ya se hicieron presentes con algunas anotaciones.

