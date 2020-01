Aficionados de los Wolves dedicaron estremecedor cántico a Raúl Jiménez

Después de anotar el doblete que le permitió a los Wolves sumar tres puntos ante el Southamtpon, Raúl Jiménez recibió un cálido cántico en su honor, mismo que ya se había presentado en ocasiones anteriores, pero que ésta vez tiene un significado muy especial como condimento.

Además de esos dos goles, Jiménez se consagró como el máximo anotador de los Wolves en Premier League, superando las 22 dianas conseguidas por el escocés, Steven Fletcher. Raúl rompió esa marca, se ha colocado en solitario con 23 y con todo un camino por delante para dejar la vara más alta de lo que ya de por sí está.

Y ante la incredulidad de los aficionados Saints, desde el St Mary’s Stadium se escuchaba de fondo el pegajoso cántico de los aficionados al Wolverhampton, quienes el año pasado le escribieron unas líneas al delantero mexicano, las cuales, cantan cada vez que el nacido en Tepeji marca un gol.

Mientras la tribuna de los Saints estaba congelada, los fans del Wolverhamtpon ‘rompieron el hielo’ con un cántico para Raúl Jiménez.



"Si señor. Give the ball to Raúl and he’ll score". @SkyJohnnyP pic.twitter.com/4wzoPnz2eU — Luis Garza (@l_garza21) January 18, 2020

“There’s something that the Wolves want you to know, best in the world, he comes from México, our number 9, play the ball and he’ll score every time. ¡Si señor! Pass the ball to Raúl and he will score”.

“Hay algo que los Wolves quieren que sepas, el mejor en el mundo, él viene desde México, nuestro número 9, juega la pelota y el marcará cada vez. Sí señor, dale la pelota a Raúl y el marcará”, dice la canción para Jiménez.