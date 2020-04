Agente de ‘Charly’ Rodríguez reveló interés europeo

MONTERREY.- Carlos Rodríguez de Rayados es una de las nuevas y prometedoras joyas de La Pandilla y por supuesto, del futbol mexicano. Su sapiensa en el mediocampo lo ha hecho un hombre inamovible para Antonio Mohamed y Gerardo Martino, quien constantemente lo ha llamado desde que tomó las riendas de la Selección Mexicana.

Ahora, en una entrevista en el podcast, ‘Desde el VAR’, el representante de Rodríguez, Jorge Berlanga, reveló que ha recibido noticias al respecto del seguimiento que le están dando en Europa al regiomontano, sin embargo, hasta el momento no hay nada más allá de eso.

«Sí, empieza a haber interés, a darle seguimiento. Sirvió muchísimo ese partido contra el Liverpool y lo ven: ‘ahh caray, ya está jugando contra Keita, contra Salah’. Están viendo los recorridos, que físicamente no le queda grande el partido. Y se quitan dudas, lo ven y lo ven en un escenario diferente. Ya están ahí poniéndole el ojo algunos», aseveró.

🙌 ¡TRE-MEN-DO CRACK! 🙌#MundialdeClubesxFOX Si esto lo hace Luka Modric o Andrés Iniesta ya estaría dándole vuelta al mundo… El día que Carlos Rodríguez sacó a 'bailar' a Naby Keita @CharlyRdz29 está mostrando su calidad con #Rayados ante Liverpool pic.twitter.com/nmZJKzHI3y — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 18, 2019

Berlanga también se dio el tiempo para mencionar a algunos jugadores jóvenes mexicanos que podrían jugar en Europa próximamente, entre ellos César Montes, compañero de Rodríguez.

«(Charly) es un futbolista que me encanta, me parece que entiende el juego, que juega entre líneas como no había visto hace mucho de un jugador en México, es un futbolista para Europa, es humilde, con ganas de crecer. César Montes también me parece muy atractivo, con un físico no muy común en México. Córdova de América me gusta mucho. Macías es otro futbolista súper interesante», apuntó.

