Alfredo Saldívar se despidió de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- El portero, Alfredo Saldívar, anunció a la par del club Pumas UNAM su salida de la institución tras 20 años de pertenecer a ella.

A través de una carta escrita en su cuenta de Instagram, el ‘Pollo’, convocó al –verdadero aficionado de Pumas’ y le expresó su total agradecimiento tanto a ellos como al propio club capitalino, en donde tenía tres años de participar como titular.

«Vale la pena el pensar y escribir mi agradecimiento y mis mejores deseos para ustedes y para la gente que quiere al club, que hace que el club funcione y que desea que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa cómo ni con quien, no importa el camino, y no importa el sufrir o el gozar así se vive, así es la vida y así se quiere a un club», escribió el arquero de 30 años.

«A Pumas se le quiere por lo que te enseña y por lo que transmite desde que llegas a los 11 años, no por lo que te cuentan ni por lo que tomas por momentos. Te dan la base para que te desarrolles como individuo y que ese niño que registran desde pequeño sea feliz haciendo lo que hace y lo que sueña y no lo que le quieran imponer», añadió.

El futuro de Saldívar se encuentra en Toluca, pues fue parte del intercambio de porteros que los universitarios realizaron con los Diablos Rojos, quienes mandarán a CU a Alfredo Talavera.

Alfredo logró defender el marco de Pumas en un total de 145 ocasiones, cifra que se acumuló entre Liga y Copa MX desde el 2010 a la fecha.

