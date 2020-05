Amaury Vergara participó en película de Harry Potter

GUADALAJARA.- Chivas y el mundo del cine cada vez se relacionan más. Prueba de ello la participación del propio dueño del Rebaño en la película “Harry Potter y El Prisionero de Azkaban” la cual se estrenó en el año 2004.

En entrevista con TV Azteca, el heredero de la familia Vergara relató su convivencia con Alfonso Cuarón, productor de aquella película que lo invitó hasta Inglaterra a colaborar en el filme.

«Me dijo (Cuarón), ‘por qué no vienes a trabajar o a ver cómo se filma Harry Potter’. Entonces estuve un par de meses en Inglaterra de achichincle, porque yo tenía 15 años cuando eso pasó. Entonces, creo que tampoco le podían dar mucha responsabilidad a un chavito de 15 años en una producción tan importante», contó Amaury.

El haber participado en esa película le dio la oportunidad a Vergara de conocer a actores de la talla de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Gary Oldman y por supuesto, aparecer en alguna que otra escena que al final no apareció en la obra.

«Fue algo que fue increíble, francamente a veces no me la creo; haberlo visto mientras se filmaba (la película), conocer a los actores… por ahí en una escena aunque al final no salió finalmente en la película, hubo un momento en el que yo fui un extra, me vestí de estudiante de Hogwarts pero nunca salí, fui al cine a ver si aparecía ahí al fondo, pero no definitivamente no salgo, pero hubo un día que me disfracé de estudiante y fue algo que estoy muy agradecido con Alfonso y con mi padre que tuve esa oportunidad para un niño de 15 años, la oportunidad de estar ahí y viendo cómo se filmaba esa película», manifestó.

Amaury Vergara también es productor de cine, es por eso que el mundo del séptimo arte se visualiza en el equipo de Chivas muy a menudo, tan es así que próximamente saldrá a la luz un documental del equipo tapatío.

