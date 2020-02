América: Miguel Layún pasó referencias a Santiago Cáseres

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece ser que además de charlar con Leonardo Suárez, el mediocampista, Santiago Cáseres, acudió a Miguel Layún, con quien coincidió en el Villarreal, para solicitar referencias al respecto de lo que significa el Club América en México y para todo el futbol del ‘Nuevo Mundo’, es decir, del Continente Americano.

“Sí hablé con Layún. Le pedí referencias del club y me llevaba bien con él. Sé que era un voto de confianza, así que cuando me dio las referencias, no lo dudé y firmé. Me dijo que era un club de primer nivel y el club más grande que había, un club muy mediático y que con responsabilidad y sacrificio me iba a ir bien”, dijo el argentino para ESPN.

Cáseres reveló que América no era el único club tras su huella, sin embargo, fue quien le presentaba la mejor propuesta, además de decantarse por la grandeza que el equipo mexicano refleja.

«Fue una llamada de último minuto al cierre del mercado de traspaso. El América era la mejor opción por lo grande del club y para que recuperara mi nivel. Anteriormente a eso, tuve opciones del futbol de Europa y Argentina«, comentó el sudamericano.

Santiago y Miguel Layún coincidieron en la cancha en tan solo seis encuentros, sumando 367 minutos en conjunto, todo esto con el Villarreal de LaLiga.

