América no piensa en Erick Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante las últimas horas se soltó un rumor en el cual se manejaba que Erick Gutiérrez estaba dentro del radar del Club América, equipo que podría intentar meterse a la puja por él este próximo mercado veraniego.

La cosa no es sencilla y de acuerdo con el periodista, Rubén Rodríguez, tampoco es factible. El mediocampista mexicano no está en planes de las Águilas, además, el estilo de juego de los de Coapa no es acomodable al sinaloense, quien aunque puede acoplarse al rol, eso costaría semanas de trabajo.

‘El Guti’ no pasa por un buen momento en el PSV Eindhoven, pues independientemente del parón a causa de la pandemia, le ha costado ganarse un puesto titular con los Granjeros, quienes momentáneamente marchan cuartos de la clasificatoria liguera.

