‘América nos pasó por encima’: César Montes

MONTERREY.- El título de Liga conseguido el pasado mes de diciembre en el Estadio Azteca no fue una tarea sencilla para Rayados, cuyo jugador, César Montes, aceptó las dificultades que el América les hizo pasar en territorio capitalino, en donde aseguró que “les pasaron por encima” durante los primeros 45 minutos.

«El primer tiempo si somos realistas y reconocemos, América nos estaba pasando por encima, tenía controlada la Final, nosotros no la veíamos por donde, entonces el cambio del ‘Turco’, realmente él quisiera que hubiera jugado desde inicio, pero yo físicamente por la lesión no me daba, entonces solo eran 30 minutos y lo hablamos en la concentración antes del partido, que iba a jugar para cerrar el partido”, recordó el central mexicano a ESPN.

Montes aceptó que no esperaban a unas Águilas tan revolucionadas, sin embargo su entrada en el segundo tiempo solidificó un poco a la defensa que se estaba viendo rebasada por Federico Viñas, Roger Martínez y compañía.

«No esperábamos que América fuera a controlar tanto el partido en el primer tiempo, entonces prácticamente nos pasaron por encima y al medio tiempo (Mohamed) me manda a calentar. Es una Final, nos volvemos locos, yo voy a entregar todo y ya entrando al vestidor me dice que me calme un poco porque puede ser muy posible que fuéramos a tiempo extra y yo prácticamente no iba a aguantar todo», manifestó.

Después del embate azulcrema Rayados respondió con un gol de Rogelio Funes Mori, mandando así todo a tiempos extras. El marcador no se movió más, así que los penales fueron la última definición que a la postre le daría su quinta estrella a los regiomontanos.

