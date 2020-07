América podría recibir jugadores del Independiente

ARGENTINA.- Se avecinan días y horas clave entre las instituciones del Club América de México y el Club Atlético Independiente de Avellaneda argentino.

Recientemente, un fallo de la FIFA dictaminó que el club sudamericano debería de pagar al América una cantidad superior a los 3 millones de dólares, esto como castigo por no saldar en su totalidad el pase por el fichaje de Cecilio Domínguez en tiempo y forma.

Sin embargo, en Independiente no hay buena economía y desembolsar esos millones suena algo difícil, es por eso que su directiva comandada por Jorge Burruchaga y Pablo Moyano, Manager y vicepresidente del club, respectivamente, analizarán junto al DT, Lucas Pusineri, qué jugadores serán los que tratarán de utilizar a modo de pago. En pocas palabras, a base de futbolistas, tratarán de liquidar su deuda con las Águilas.

En caso de que el América rechace tal tipo de pago, los argentinos no tendrán otra opción más que pagar con billetes y si no lo hacen en los próximos 45 días, serán castigados por la FIFA y no podrán realizar ningún fichaje durante los próximos tres mercados de transferencias.

De hecho, hace algunos meses, América estuvo interesado en un jugador del Independiente, el defensa Alan Franco, mismo que no pudieron concretar. Con el tiempo encontraron en Uruguay a su zaguero, Sebastián Cáceres, quien llegó el pasado Clausura 2020, pero que jugó poco debido a una lesión y a la cancelación de dicho torneo.

