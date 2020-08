América pone ultimátum a Giovanni Dos Santos

Por: Ricardo Arizmendi

La directiva del América habría perdido la calma con el caso de Giovanni Dos Santos, quien no ha tenido regularidad desde su llegada al equipo debido a las constantes lesiones, por lo que su permanencia en Coapa terminaría si no cambian las cosas al término del Guard1anes 2020, según publicó el portal Latinus.

Agrega la información que la directiva de las Águilas pretende sacar una importante suma de dinero si Gio no supera las lesiones y no muestra sus capacidades en lo que resta del torneo y por consecuencia, no se convierta en un jugador de peso en el esquema de Miguel Herrera.

Dos Santos solo ha participado en uno de los seis encuentros disputados esta temporada, esto a causa de un resentimiento muscular arrastrado desde la pretemporada que no le ha permitido ser jugador estelar del ‘Ame’, sin embargo, la directiva le reiteró su confianza.

Gio se convirtió en refuerzo del América en el 2019 con un contrato por dos años, no obstante, no ha cumplido las expectativas por una lesión sufrida en un partido ante Chivas ese mismo año, que lo mantiene marginado sin poder ofrecer el nivel al que acostumbró a los aficionados.

Cargando...