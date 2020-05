América renueva a Bruno Valdez

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los jugadores más regulares y queridos por la afición del Club América es Bruno Valdez, defensa central que sabe perfectamente el significado del jersey que defiende en todos y cada uno de los compromisos disputados.

Su renovación era un tema que mantenía pendiente a los seguidores americanistas, pero de acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, Valdez ha firmado una extensión de contrato que lo ha ligado por tres años más en la entidad capitalina.

Rodríguez apuntó que le intención del América es que Valdez siga alargando su legado, sin embargo, de llegar alguna oferta proveniente del futbol europeo las puertas no se cerrarán, al contrario, negociarán y elegirán lo que sea mejor para ambas partes, tal y como sucedió con Agustín Marchesín y Mateus Uribe recientemente.

Las puertas del futbolista paraguayo ya han sido tocadas, puntualmente desde Alemania, no obstante, las ofertas no han convencido a las Águilas quienes no quieren perder en la transacción.

Bruno Valdez llegó al América en el Clausura 2017 y desde entonces ha formado grandes parejas defensivas con jugadores como Pablo Aguilar, Paolo Goltz, Edson Álvarez y actualmente con Emanuel Aguilera

