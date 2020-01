América volvió a rechazar oferta por Roger Martínez

La novela de Roger Martínez en el Club América sigue entregando capítulos. Ahora, según el periodista, César Luis Merlo, a los escritorios de las Águilas llegó una segunda propuesta del Genoa de Italia por los servicios del cafetalero, sin embargo, pasó del buró al cesto de basura.

América rechazó la oferta de los rojiazules, quienes pretendían un préstamo por Martínez equivalente a seis meses y un monto de 350 mil Euros. Al finalizar ese periodo de tiempo, el Genoa iba a realizar la compra del jugador por 15 millones de Euros, pero siempre y cuando el colombiano cumpliera con ciertos objetivos, entre los que destacan la acumulación de por lo menos siete goles en 12 partidos, de los cuales jugaría (mínimo) 45 minutos en cada uno.

Por su parte, el Inter Miami de la MLS sigue negociando con las Águilas por el pase del propio Roger, a quien llevarían a la Unión Americana a cambio de 15 millones de dólares, todo avanza favorablemente, pero habría un gran obstáculo y ese es el deseo que tiene Martínez por jugar en Europa y no en Estados Unidos.

“Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club. Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana, quiere dar el salto. Eso me tiene un poco ilusionado, pero el club no me da una respuesta”, dijo el futbolista hace algunos días en una entrevista para Superdeportivo am.

