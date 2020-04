América y Cruz Azul buscaron el fichaje de Darío Verón

PARAGUAY.- A pesar de llevar en la sangre los colores azul y oro, Darío Verón reveló que hubo clubes que intentaron convencerlo de dejar a los Pumas y fichar con ellos. El primero fue el América, el segundo Cruz Azul, ambos, clubes pertenecientes a la capital del país, en donde también radican los Felinos.

De acuerdo con información del diario Milenio, Verón pudo haber abandonado a los Pumas y ganar más dinero del que percibía, sin embargo, no aceptó y sentenció que su corazón ya pertenecía a los universitarios, en donde estuvo por 14 años y con quienes quedó encantado cuando pisó el terreno de Ciudad Universitaria en su antigua etapa con el Cobreloa de Chile.

“Pumas para mí es todo. Cuando pisé CU, la gente, cuando vi un estadio lleno me motivó bastante, terminé el partido y sabía que iba a estar en Pumas. Sí, América me quiso, pero también tuve ofertas y nunca quise salir, por dinero no cambio, no salgo”, comentó.

El zaguero fue claro y sentenció que su decisión va más allá del dinero, pues el cariño que existía y que aún existe entre la fanaticada de Pumas y él era algo que no podía ser traicionado.

“Ustedes no lo entienden, yo sé que muchos quisieran irse y ganar eso que pagan en América y Cruz Azul, pero a mí no me interesa, aquí la gente me quiere, me respetan y no me gusta como son allá, aquí no me falta nada”, añadió.

Verón conquistó cuatro títulos de liga con los Pumas, además de un Campeón de Campeones y un trofeo Santiago Bernabéu.

Cargando...