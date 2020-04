AMLO critica a ‘Chicharito’ de contrariar  la Cuarta Transformación

MÉXICO.- Picantes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador a tres figuras públicas mexicanas, a quienes acusó de ser contratados por ‘sus rivales’ políticos, quienes no están de acuerdo con la Cuarta Transformación que su gobierno pretende desde que ganó las elecciones presidenciales.

El mensaje de López Obrador fue dirigido al futbolista, Javier Hernández, el actor, Eugenio Derbez y la cantante, Thalía, que aunque no mencionó su nombre, era entendido que el dardo iba hacia ellos.

Acusa AMLO por referencia al ‘Chicharito’ Hernández, Thalía y E. Derbez de ser parte de estrategia en su contra “Este deportista me caía bien porque no opinaba…

una artista conocidísima, un comediante conocido forman parte de esta estrategia”: @lopezobrador_ pic.twitter.com/I7hDwKQA09 — Literal México (@literalmexico) April 14, 2020

“Cómo de repente conservadores se montaron en el movimiento feminista porque hay también mucho oportunismo en esta actitud y mucha hipocresía, que es la doctrina principal del conservadurismo”, dijo el líder de Morena.

“Van escalando, buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales (…) Lo que necesitan en contrarrestar con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo, mayor, de ahí que últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte (Hernández) para que opine mal, que por cierto, nunca se había metido, me caía bien, me sigue cayendo bien. Un comediante (Derbez) muy conocido con talento que es no diría utilizado, pero forma parte de esta estrategia general. Luego una artista conocidísima, muy respetable, se los dejo de tarea, yo doy los elementos generales”, expresó cuando se le preguntaba si se refería a Thalía, añadió.

#PorQuéEsTendencia #⃣❔ 🔵 #Chicharito es tendencia luego de los comentarios de #AMLO, quien refiere que el futbolista es parte del grupo de “famosos” mexicanos que orquestan un "complot" contra su gobierno ante la crisis sanitaria en el país.pic.twitter.com/Rxzh8bETj8 — RID Noticias 🇲🇽 • Red de Información Digital (@RIDNoticias) April 14, 2020

López Obrador confesó que los conservadores o el periodismo convencional ya no recurren solo a la denominada “prensa vendida”, sino que también buscan auxilio de las figuras públicas.

