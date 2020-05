AMLO le echa porras a Gatell tras ‘campaña en su contra’

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador le mandó buenas vibras al doctor Hugo López-Gatell, quien considera es víctima de una campaña en su contra, misma que es orquestada por los opositores a su Gobierno.

«Hay toda una campaña para demeritar al doctor López-Gatell. No les gustó, no les agradó tampoco que tomáramos la decisión de que el doctor fuese nuestro vocero porque ellos querían que el Gobierno fuese un desorden, un caos, y que primero no se manejara este asunto tan delicado con profesionalismo, con responsabilidad, y que no tuviésemos a los expertos que tenemos», dijo el líder de Morena en su conferencia matutina de este lunes.

López Obrador subrayó la capacidad de trabajo por parte del Subsecretario de Salud, a quien además le mandó una porra bajo la frase “no estás solo”.

Redes sociales hacen escarnio por porra de AMLO a López-Gatell y expresión de agradecimiento del subsecretario de Salud "No estás solo, no estás solo": @lopezobrador_ a @HLGatell pic.twitter.com/tNeQ8xcTMB — Literal México (@literalmexico) May 4, 2020

«Es un hombre preparado, buen expositor, piensa bien y expone bien. Como ya no les está funcionando su estrategia y es cada vez más el desgaste, ahora van sobre el doctor Hugo López-Gatell», aseveró.

Cargando...