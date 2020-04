AMLO reveló que Fox pidió su auxilio para aumentar el IVA

MÉXICO.- Dura confesión de Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de éste jueves, en donde ‘desnudó’ a el expresidente, Vicente Fox Quesada, a quien señaló de haber acudido a él en busca de una estrategia para aumentar el IVA.

«El Presidente (Vicente Fox) me dijo una vez, cuando yo era Jefe de Gobierno y él era Presidente electo, antes de que entrara: ayúdame para cobrar el IVA en medicamentos y alimentos, le digo no, no puedo, ‘es que hay que hacerlo, hay que hacer más grande el pastel porque ya no alcanza’, así con sus palabras coloquiales, ‘hay que hacer más grande el pastel, porque no alcanza, solo se tiene el 10 por ciento’, ya lo tenían convencido quien iba ser Secretario de Hacienda, Gil Díaz, que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas», dijo AMLO.

El mandatario aseguró que él estaba en contra de esa medida, pues afectaría a las familias de escasos recursos, algo que Fox en su momento entendió, pero aseguró que todo se les iba a compensar en un futuro.

«Por eso hablo de cambio ahora y de ahí salió la frase aquella de que: Vamos a aumentar el IVA en alimentos y medicamentos, yo le argumentaba que se iba afectar a los pobres y él me repicaba que no porque se les iba a devolver, hasta copeteado. Mi respuesta fue: ya cuando se les devuelva copeteado ya van a estar muertos», dictaminó.

