Anécdota: La vez en que Ignacio Trelles ‘trabajó’ de mesero en pleno Mundial

Con motivo al triste fallecimiento de don Ignacio Trelles Campos, figura del futbol mexicano, nos permitimos relatar una de las anécdotas más famosas que protagonizó el exdirector técnico, quien dirigiera a la Selección Mexicana durante tres Copas del Mundo consecutivas.

Era 1966 y se disputaba el Mundial de Futbol en Inglaterra. México contaba con dos jugadores de nombre como Antonio Carbajal y Raúl Cárdenas, quienes a pesar de su estatus no se salvaron de un astuto Nacho Trelles.

Durante la concentración, ambos futbolistas se escaparon a las calles de Inglaterra y visitaron un centro nocturno para hombres, al ver esto, Trelles no les perdió huella y los siguió, para después traerlos de vuelta con el resto del equipo. Así lo relató.

“Una noche atrás había venido a la concentración un golfo ofreciendo mujeres en un bar, entonces me di cuenta que estos dos se escaparon y los seguí. Al llegar al lugar entré por la puerta de servicio y le pedí al mesero que me prestara su moño y su servilleta. Ya Carbajal y Cárdenas estaban sentados con mujeres y que les llego, diciéndoles: ¿Qué van a ordenar los señores? ¡Se quedaron petrificados! Y que me los llevo de regreso casi de las orejas”, relató para Adrenalina

Don Nacho pasó a mejor vida este miércoles a la edad de 103 años y siempre será recordado como uno de los grandes estrategas mexicanos de la historia, pues además fue el encargado de darle el primer triunfo al Tricolor en una justa mundialista (Chile 1962; México 3-1 Checoeslovaquia).

Cargando...