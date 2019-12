‘Ante Liverpool será el partido más importante de mi carrera’: Antonio Mohamed

La expectación de ver a los Rayados del Monterrey ante el Campeón de Europa, Liverpool, es grande. Y de la misma manera se toma la responsabilidad en el cuadro regiomontano, sobre todo en su entrenador, Antonio Mohamed, quien señaló estar frente al juego más importante de su carrera.

«Yo creo que sí (es el partido más importante de mi carrera), por la envergadura del rival, del torneo, una Semifinal del Mundial de Clubes es el más importante.

«Me tocó tener Semifinal sudamericana, me tocó finales en México, pero éste es el más importante, creo que sí«, dijo Mohamed en entrevista con Fox Sports.

Hablando de su colega y contrincante, Jürgen Klopp, ‘Tony’ no lo culpó del poco conocimiento que tiene del futbol mexicano, pues esa es una situación que él mismo vivió cuando dirigió en Europa.

«Para nosotros es mostrarnos al mundo, como dijo Klopp, no tiene mucho conocimiento de la Liga mexicana y es verdad. A mí me tocó estar en Europa y prácticamente no se ve mucho, por los horarios es un poco difícil, pero es un escaparate y una posibilidad de poder mostrarnos«, declaró.

Será el miércoles 18 de diciembre en punto de las 11:30 horas cuando Monterrey y Liverpool se vean las caras y definan al finalista del Mundial de Clubes.